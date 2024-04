Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lesen bildet. Am 23. April ist wieder Welttag des Buches. Aber was macht eigentlich ein gutes Werk aus? Und wie heißen die aktuellen Trends in den Regalen? Unsere Mitarbeiterin Jeannette Anthes hat mit Thomas Schmitt von der „Bücherhütte“ gesprochen: über Dauerbrenner, Ladenhüter, neue Genres – und die Gemütlichkeit mit schrulligen Typen.

Seit 1995 gibt es den „Welttag des Buches“ – immer am 23. April. Der von der UNESCO weltweit eingerichtete Aktionstag soll auf die Bedeutung des Lesens, für Bücher und auf die Rechte ihrer Autoren hinweisen. In Deutschland gibt es dazu seit 27 Jahren die Schüleraktion „Ich schenk dir eine Geschichte“, an der sich zahlreiche Buchhandlungen beteiligen. Dabei können Lehrkräfte der Klassen vier und fünf kostenfrei Büchergutscheine bestellen, welche die Schüler gegen ein Exemplar des aktuellen „Welttag-Buches“ einlösen können. Zur diesjährigen Aktion haben wir mit Thomas Schmitt in Rockenhausen gesprochen. Der passionierte Buchhändler betreibt seit 30 Jahren seine „Bücherhütte“ und kennt die Trends und Entwicklungen auf dem Buchmarkt.

Herr Schmitt, Sie sind beim Welttag des Buches dabei. Wie läuft das ab?

Wir machen immer mit. Im Vorfeld bestellen wir zwischen 200 und 250 „Ich schenk dir eine Geschichte“-Bücher. In diesem Jahr ist es der Comicroman „Mission Roboter – Ein spannender Fall für die Glücksagentur“. Die Kinder kommen zu uns in den Laden und wir lassen sie dann auch ein bisschen stöbern, damit sie erleben, was eine Buchhandlung ist.

„Comicroman“? Ist das ein neues Genre?