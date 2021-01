Ein Band mit 50 heiteren Reimgeschichten des Rockenhausener Autors und früheren Lehrers Egon Busch ist jetzt im Karlsruher Singliesel-Verlag erschienen. Der Titel: „Der Papagei im Handgepäck“.

In einer eigenhändig verfassten Pressemitteilung spricht der Verfasser, bewusst, wie er sagt, nicht von Gedichten sondern von Reimgeschichten, obwohl doch der Endreim überall angewendet werde und fast überall auch eine durchgehende Metrik festzustellen sei. „Gedichte, also echte Lyrik, wäre viel zu hoch gegriffen“, schreibt Busch. Das könnten und wollten die Reimgeschichten nicht sein. „Ich ordne sie eher in den Bereich der Gebrauchsliteratur ein, vergleichbar etwa mit den ehemaligen Spielliedern, wie sie die Älteren von uns noch kennen, weil sie bis Mitte des vorigen Jahrhunderts noch überall auf dem Land auf den Schulhöfen in den Pausen gesungen wurden. Dazu haben die Mädchen dann getanzt oder gespielt“, so der Autor.

Autor will vor allem auch ältere Leser ansprechen

Reime, Rhythmus und Metrik seiner Geschichten sollen ein flüssiges Lesen ermöglichen, ein leichteres Behalten des Inhalts. Es solle auch möglich sein, beim Vorlesen etwa die Aufgabe zu stellen, das jeweils passende Reimwort oder die entsprechende Zeile selbst zu finden. Damit wolle er als Autor vor allem ältere Menschen ansprechen, die von ihrer Schulzeit her noch daran gewöhnt seien, Lieder und Gedichte auswendig zu lernen und vorzutragen. „Wenn du etwas kannst, was den Leuten Freude macht, dann tu es. Dieser Ausspruch wird dem römischen Dichter Ovid zugeschrieben. Ob ich in diesem Sinne mit meinen heiteren Reimgeschichten Recht hatte, muss sich zeigen“, so Busch.

Alltagsgeschichten mit satirischem Einschlag

Inhaltlich handele es sich um Alltagsgeschichten, so die Bewertung des Verfassers, gelegentlich auch mit satirischem Einschlag. So etwa, wenn es zum Schluss einer Reimgeschichte „Macht keinen Mist, ihr zwei Banausen“ heiße, oder wenn ein Jagdgast aufgefordert werde, auf einen bestimmten Hasen zu schießen – mit der Begründung „auf den schießen wir immer.“

Auch die Geschichte von der „Berufswahl“ sei dort einzuordnen, in der einem Schulabgänger unterschiedliche Berufsfelder mit ernsthaften Begründungen empfohlen würden und der zu dem Schluss komme, „Pensionär“ werden zu wollen. Redewendungen und Alltagsfloskeln würden gelegentlich ebenfalls als Ausgangspunkte für eine solche Reimgeschichte genommen, etwa der Spruch vom Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde oder der Nonsens-Reim „Im Walde rauscht der Wasserfall, wenn’s nicht mehr rauscht, ist’s Wasser all“.

Erlebnisse mit Tieren – mit überraschendem Ausgang

Gerne stellt Busch auch Erlebnisse mit Tieren, oft mit überraschendem Ausgang, dar. Dabei interagiert der Verfasser mit Bello, dem Hund, verschiedenen Katzen, Pferden, Vögeln, Hühnern, Tauben oder auch Ameisen. Sehr ergiebig für solche Reimgeschichten sei das Thema „Familie“, wobei diese gerne auch persifliert werde, wie er sagt. Laut eigener Auskunft nimmt er dabei auch die in der sogenannten „besseren Gesellschaft“ üblichen Bräuche und Verhaltensweisen auf die Schippe, so etwa in „Das Gästebuch“ oder „Der offene Kamin.“

Für den früheren Lehrer ist auch die Schule Thema

Als ehemaligem Lehrer fallen ihm auch zum Thema „Schule“ immer wieder Begebenheiten ein, natürlich mit den entsprechenden Pointen versehen, wie er verspricht. „Hausaufgaben“ und „Das Klassentreffen“ nennt er als Beispiele. Was so ein Zeitungsschreiber alles erlebt, erfährt man in dem Band ebenso wie Urlaubserinnerungen und was tüchtige „Geschäftsleute“ so alles zu berichten wissen.

Natürlich ist auch von allerlei Hobbys und Passionen die Rede, für deren Verwirklichung man gerne andere Leute einsetzt, weil das doch auch weniger Mühe macht, als wenn man sich selbst anstrengen müsste, um zum Ziel zu kommen. Der Autor versichert, dass er hier seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse zu Papier gebracht habe, augenzwinkernd und mit Humor zwar, aber auch stets bemüht, nicht zu verletzen oder zu beleidigen.