Bridge ist ein kompliziertes Kartenspiel. Einer, der es zu spielen versteht wie wenige andere, ist Stefan Weber aus Bubenheim im Donnersbergkreis. Als 20-Jähriger spielte er 2015 schon bei den deutschen Junioren-Meisterschaften. Da hatte er gerade sein Abitur am Gymnasium Weierhof in der Tasche, dort die Arbeitsgemeinschaft Bridge besucht und sich in der zwölften Klasse von seinem Lehrer und AG-Leiter Rüdiger Schwab für das Kartenspiel begeistern lassen. Nun hat er sich selbst zusammen mit Spielpartnerin Ece Aga die Krone bei den deutschen Mixed-Meisterschaften in Wetzlar aufgesetzt – in einem spannenden Finale.

