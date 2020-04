Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Bubenheim. Ein 34-jähriger Mann war demnach am Dienstagmorgen mit seinem Auto von Harxheim her in Richtung Bubenheim unterwegs, als er etwa 200 Meter vor der Einfahrt zum Kalkwerk einen auf der Fahrbahn stehenden Lastwagen überholen wollte. Der LKW stand mit eingeschaltetem Warnblinker in Fahrtrichtung Bubenheim. Als der Pkw-Fahrer sich auf Höhe des Fahrerhauses befand, scherte der Laster plötzlich nach links aus. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Lastwagenfahrer erkundigte sich daraufhin auf Englisch nach Verletzungen bei dem Pkw-Fahrer und entfernt sich danach von der Unfallstelle. Der PKW wurde durch den Zusammenstoß auf eine kleine Grundstücksbegrenzungsmauer geschoben. An Auto und Mauer entstand Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden unter 06352 911-0.