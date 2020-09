18 mit teils empfindlichen Bußgeldern verbundene Anzeigen und sieben Mängelberichte gab es, als die Polizei am Montagnachmittag in der sogenannten Tuner- und Poserszene Schwerpunktkontrollen machte. Beamte der Polizeiinspektionen Kirchheimbolanden und Rockenhausen haben dabei Sportwagen und getunte Fahrzeuge ins Visier genommen. Kontrolliert wurde im Zeitraum 15 bis 20 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz in der Bischheimer Straße. Laut Polizei waren fortlaufende Beschwerden von Bürgern Auslöser für die Kontrollen. Es werde sich von Bürgerseite vermehrt über zu laute Fahrzeuge sowie in Teilen unangebrachte und rücksichtslose Fahrweise beschwert. Bereits im Juli hatte die Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle diverse technische, zum Teil verkehrsgefährdende Veränderungen an Fahrzeugen festgestellt.

Betriebserlaubnis erloschen

Die Bilanz der rund fünf Stunden dauernden Maßnahme: Sieben Fahrzeughalter kamen mit einem sogenannten Mängelbericht davon und müssen binnen einer Frist ihr Fahrzeug wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zurückversetzen. Bei weiteren 18 Fahrzeugen müssen sowohl die Fahrer als auch die Fahrzeughalter mit empfindlichen Bußgeldern rechnen, da die Betriebserlaubnis ihrer Fahrzeuge aufgrund diverser unzulässiger Umbauten erloschen war. Ein 20-jähriger Autofahrer stand außerdem offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Eine Blutprobe wurde angeordnet.