Eigentlich war es eine sehr gute Saison, die die Fußballer der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg da in 2022/23 in der Bezirksliga Westpfalz Nord ablieferten. Zeitweise schnupperte das Team sogar am zweiten Tabellenplatz. Doch am Ende überschattete der Bruch in der Spielgemeinschaft das starke sportliche Abschneiden. Eine Saisonbilanz.

Vor der Runde war Coach Alex Raab skeptisch. Erneut sprach der Trainer vom Ligaverbleib als großes Ziel. Und die erste Hälfte der Hinrunde war auch keine einfache für die SG, die nach acht