Brot ist etwas, das die Menschen in Deutschland gerne und viel verspeisen. Damit die Qualität stimmt, ist Daniel Plum unterwegs. Der ausgebildete Brotprüfer testet Backwaren für das Deutsche Brotinstitut. Vor einigen Tagen war er in der Bäckerei Schmidt in Dreisen zu Gast.

Ob Brot, Brötchen, Brezeln oder Baguette – damit beschäftigt sich Daniel Plum täglich und immer wieder begeistert. Er ist ausgebildeter Brotprüfer vom Deutschen Brotinstitut in Weinheim, das deutschlandweit die Bäcker zusammen mit den Innungen unterstützt, berät, prüft und auszeichnet. Bereits in den 1950er Jahren gründete das Deutsche Bäckerhandwerk einen Qualitätsprüf- und Beratungsdienst, um die Brotqualität in den Bäckereien des Landes zu testen und nachweislich gute Qualität auszuzeichnen.

Vor einigen Tagen war es im Bereich der Bäckerinnung Pfalz-Rheinhessen wieder soweit, als Veranstaltungsort fungierte die Bäckerei Schmidt in Dreisen. Für Sebastian und Wolfgang Schmidt ist die regelmäßige, unabhängige Qualitätsüberprüfung selbstverständlich. Elf Produkte haben sie dieses Mal eingereicht. Prüfer Plum hat sich seinen Arbeitsplatz – inklusive Laptop, Drucker, scharfem Brotmesser und Holzbrett – für diesen Tag in der Backstube eingerichtet. An zwei großen Tischen warten die Prüflinge schon auf eine fachmännische Untersuchung.

Prüfung von außen nach innen

Als einer der ersten Bäcker, der schon seit vielen Jahren regelmäßig seine Backwaren von dem unabhängigen Institut prüfen lässt, ist Stefan Jülly aus Lambsheim mit seinen Produkten nach Dreisen gekommen. „Mir ist diese Prüfung sehr wichtig, denn es ist ein gutes Feedback für mein Team und mich, damit wir unsere Backwaren weiter verbessern können“, sagt der erfahrene Bäckermeister.

Die ausgelegten Produkte machen optisch viel her: goldbraune Frühstücksbrötchen, vielfältig Körnerwelten, herzhafte Brotlaibe, handgefertigte Laugenbrezeln, duftende Baguettes. Für Plum zählt die äußere Erscheinung natürlich auch, doch er hat als unabhängiger Fachmann einen Katalog an Prüfkriterien abzuarbeiten. „Wir prüfen immer von außen nach innen“, erklärt der Fachmann. Er achtet auf Form, Oberfläche und Kruste, die Lockerung und das Krumenbild, die Textur, den Geruch und natürlich den Geschmack.

Gutes Brot braucht Zeit

Gerade nimmt der Prüfer ein Brötchen in die Hand, dreht und wendet es. Mit einem geübten schrägen Schnitt, der die knusprige Kruste durchfährt, bringt der Fachprüfer das Innenleben ans geübte Auge. Vorsichtig drückt er das Backwerk, versenkt seine Nase mehrfach in die weiche, duftende Innerei des Brötchens, bricht sich ein Stück heraus, schiebt es sich in den Mund und verkostet es – so wie ein Genießer einen guten Schluck Wein im Mund bewegt. Im Laufe eines Prüftages können bis zu 60 Proben zusammenkommen.

Der Prüfer weiß, worauf es ankommt: „Gutes Brot braucht Zeit! Natürlich auch einen guten Bäcker mit dem richtigen Feeling für den Teig. Denn mit der Stoppuhr sind Gär- und Ruhezeiten alleine nicht zu überwachen. Es kommt auch auf die jeweilige Temperatur an.“ Bäckermeister Jülly bestätigt: „Wir wollen unsere Produkte ohne Zusatzstoffe backen. Auch der Brötchenteig kommt ohne Triebmittel aus.“

Baguette und Leberwurstbrot

Wie wird man eigentlich Brotprüfer? Plum hat zunächst das Bäckerhandwerk gelernt und dann seinen Meister gemacht. Danach kam an der Back-Akademie Weinheim noch eine intensive Ausbildung zum sensorischen Sachverständigen dazu. „Ich liebe einfach gutes Brot und werde es wirklich nicht überdrüssig“, sagt er. Auch das Prüfen mit der Nase muss trainiert werden, in Weinheim gibt es für die Prüfer extra einen „Geruchskoffer“, an dem trainiert wird. Oft sind es nur leichte Nuancen, die erkannt werden müssen. Diese unterscheiden dann in Kombination das gute vom sehr guten Brot.

Zu seiner Prüfarbeit hat sich der Brot-Fan noch der Ausbildung junger Bäcker gewidmet. Er trainiert die Jugend der Bäcker-Nationalmannschaft, die das deutsche Backwerk bei internationalen Wettbewerben vertritt. „Es geht nichts über die Handwerksbäckereien. Hier weiß man genau, was in den Produkten drin ist, und damit ist auch das Frische-Erlebnis einfach besser. Brot vom Bäcker schmeckt auch nach zwei, drei Tagen noch, obwohl es keine Zusatzstoffe hat. Das ist beim Discounterbrot anders. Natürlich müssen große Ketten auch auf die Haltbarkeit und die Lieferzeiten ihrer Produkte achten, da kommen sie ohne Hilfsmittel gar nicht aus“, erklärt Plum.

Hat er einen Favoriten unter den vielen Brotsorten, die es gibt? „Ein gutes Baguette und ein Tropfen feines Olivenöl, das ist herrlich. Aber auch ein Roggenbrot mit Butter ist eine Delikatesse, Käse dazu geht immer. Oder ein Leberwurstbrot, doch da pass ich auf, dass immer noch der Brotgeschmack durchkommt!“, erzählt Plum.