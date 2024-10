In der Bäckerei Schmidt in Dreisen stand am Dienstag alles im Zeichen der Qualitätsprüfung. Sechs Bäcker aus der Pfalz und Rheinhessen unterzogen ihre Brote und Brötchen einer umfassenden Beurteilung. Bei der traditionellen Brotprüfung werden die Backwaren von einem unabhängigen Prüfer des Deutschen Brotinstituts auf Herz und Nieren getestet. Bäckermeister Daniel Plum, einer der anerkannten Prüfer des Instituts, nahm in Dreisen 48 verschiedene Brotsorten und 22 Brötchensorten unter die Lupe. Auf sauber beschrifteten Regalen wurden die Stichproben der beteiligten Bäckereien präsentiert.

Die Brotprüfung folgt strikten Vorgaben: Beurteilt werden die Oberfläche der Brote, die Struktur des Teigs und natürlich der Geschmack. Um diese Analyse fachgerecht durchzuführen, bedarf es einer umfassenden Schulung. Prüfer Plum hat spezielle Seminare besucht, um seine Fähigkeiten zu schärfen. „Jedes Produkt hat seine eigene Charakteristik, die man sensorisch erfassen muss – von der Kruste über die Porung des Teigs bis hin zum Aromaprofil.“

„Die Qualität des Bäckerhandwerks muss sich deutlich von der Massenware im Supermarkt abgrenzen“, sagte einer der anwesenden Bäckermeister. Für Wolfgang Schmidt, den einzigen Teilnehmer aus dem Donnersbergkreis, fiel die Bilanz positiv aus: Für acht der eingereichten Bäckereiprodukte erhielt er das Zertifikat sehr gut, zweimal die Wertung gut. Überrascht wurde er mit Goldmedaillen für vier Produkte, die mehrmals in den vergangenen Jahren ausgezeichnet worden waren.