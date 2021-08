Bridge ist ein Kartenspiel für vier Personen in zwei Mannschaften. Gespielt wird mit 52 französischen Karten ohne Joker mit dem Ziel, möglichst viele Stiche zu bekommen. Was auf den ersten Blick Skat oder Doppelkopf ähnlich wirkt, entpuppt sich bei genauer Regelstudie als kompliziert er. Es dauert daher lange, bis man das Spiel beherrscht.

Bridge ist weltweit verbreitet. Mehrere Verbände tragen Turniere und Meisterschaften auf mehreren Ebenen aus. Die Ursprünge des Spiels sind unklar. Als Vorläufer gilt das 1529 erstmals in England erwähnte Whist. Bridge scheint sich im 19. Jahrhundert entwickelt zu haben, wohl in der Türkei oder Russland. Anfang des 20. Jahrhunderts taucht es in New York und London auf. Der Name leitet sich vom russischen Wort für Whist ab. Die heutigen Regeln wurden 1925 entwickelt. 1932 fand die erste Europa-, 1935 die erste Weltmeisterschaft statt. 1998 erkannte das Internationale Olympische Komitee es als Sportart an, jedoch nicht als olympische Disziplin.