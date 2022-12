Wie in anderen Wald besitzenden Gemeinden auch, steigt in Kerzenheim die Nachfrage nach Brennholz. Während einerseits umtriebige Geschäftemacher versuchen gleich ganze Wälder aufzukaufen, müssen künftig Bürger, die mit Brennholz heizen wollen mit weniger Holz auskommen und auch tiefer in die Tasche greifen, um dieses zu erwerben.

Die Brennholzmenge im Kerzenheimer Wald war für die Saison 2022 bereits komplett verkauft, informierte Förster Franz Kern neulich den örtlichen Gemeinderat. Fast täglich erreichen ihn demnach Anfragen nach Brennholz. Besonders begehrt ist dabei sogenanntes Hartlaubholz, also Eiche und Buche. Von diesen Holzarten sollen ab 2023 die Endverbraucher nur noch 7,5 Festmeter pro Haushalt und Käufer erhalten. Nadelholz hingegen können die sogenannten Selbstwerber, also Menschen, die mit Motorsäge und Anhänger in die Wälder ziehen, um dort vom Forst bereitgestellte Holzlager (Polier) aufzuarbeiten, weiterhin bekommen.

Kern machte auch deutlich, dass die lokalen gewerblichen Brennholzanbieter nach Möglichkeit die Mengen bekommen sollen, die sie auch in der Vergangenheit angekauft haben. Anders als die Endverbraucher bekommen solche Kunden ihr Holz auch nicht direkt vom Forstamt, sondern von der zentralen Vermarktungsgesellschaft, die in Maikammer angesiedelt ist und für die Förster Franz Kern auch die Verkäufe abwickelt.

Ab der Saison 2023 kostet der Festmeter Holz deutlich mehr. Für Eiche werden 62 Euro pro Festmeter aufgerufen, für Buche 68 Euro pro Festmeter. Nadelholz schlägt künftig mit 50 Euro pro Festmeter zu Buche. Dies wurde vom Gemeinderat genauso einstimmig beschlossen wie die Mengenbegrenzung. Auch der Forstwirtschaftsplan, der 2023 einen Ertrag von 18,769 Euro vorsieht, wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. Der Hiebsatz, also die Menge, die maximal eingeschlagen (geerntet) werden kann, beträgt im Kerzenheimer Gemeindewald 2134 Festmeter, was fünf Festmeter pro Hektar entspricht. Insgesamt werden im Kerzenheimer Gemeindewald 2023 wohl 140.263 Euro aus Holzverkäufen erzielt.