Rund vier Kubikmeter Brennholz hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 16.15 und 16.45 Uhr in einem Waldstück zwischen Eisenberg und Ramsen gestohlen. Die Holzscheite waren an einem Waldweg nahe der L395 gelagert, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Unbekannte mit einem Traktor und einem Anhänger an das Holz herangefahren ist, um es aufzuladen. Dann fuhr er in Richtung Eisenberg weiter. Nach Mitteilung von Zeugen wurde in dem Zusammenhang ein dunkler Traktor mit Anhänger gesehen, der in Eisenberg mit Brennholz beladen gesichtet wurde. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: E-Mail pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de.