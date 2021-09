n der Nacht auf Montag wurde gegen zwei Uhr ein Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße gemeldet. Ein am Bahnhof geparkter Hyundai mit KIB-Kennzeichen stand im Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Nach Zeugenangaben sollen zwei jüngere Personen zu Fuß von der Brandstelle geflüchtet sein. Beide seien von schmaler Statur gewesen. Eine habe eine dunkle Basecap, die andere einen weißen Pullover getragen. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass an einem ebenfalls am Bahnhof geparkten BMW mit KIB-Kennzeichen zwei hintere Scheiben vermutlich mit einem Stein eingeschlagen wurden. Darüber hinaus wurden am Fahrradständer auch noch die Reifen von acht Fahrrädern zerstochen. Die beiden PKW wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06361 917-0 zu melden.