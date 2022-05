Gleich zweimal waren Feuerwehr und Autobahnpolizei am Mittwoch auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz im Einsatz. Gegen 22.45 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer in Höhe Bischheim unterwegs, als sein Wagen kurz hinter dem Parkplatz Heubergerhof vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand geraten ist. Der junge Mann konnte noch rechtzeitig auf dem Standstreifen anhalten und sich in Sicherheit bringen. Die Kirchheimbolander Stützpunktwehr hat die Flammen gelöscht, vor Ort war auch die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim. Die A63 war kurzzeitig voll gesperrt.

Wenige Stunden zuvor war ein 63-jähriger Autofahrer bei Göllheim infolge starken Regens und Aquaplaning mit seinem Pkw ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelschutzplanke, dabei ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden. Der Mann blieb unverletzt, das Auto musste jedoch abgeschleppt werden.