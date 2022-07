Mit Feuerlöschern mussten zwei Polizeistreifen in der Nacht auf Freitag einen brennenden Müllcontainer am Rockenhausener Festplatz löschen. Der Container wurde komplett zerstört, ein angrenzendes Gebüsch wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Dort musste sich die Feuerwehr noch um vereinzelte Glutnester kümmern. Auch der Zaun der Kindertagesstätte wurde leicht beschädigt.

Gegen 1.50 Uhr wurde der Brand laut Polizei gemeldet. Etwa eine dreiviertel Stunde zuvor hätten nach Angaben eines Zeugen vermutlich zwei männliche und eine weibliche Person den Müllcontainer hin- und hergeschoben und seien dann plötzlich weggerannt.

Den entstandenen Sachschaden siedelt die Polizei im dreistelligen Bereich an. Hinweise an die Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 9170.