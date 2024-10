Erneut haben Mülleimer an der B48 gebrannt, doch diesmal hat die Polizei einen Hinweis erhalten: Am Freitagabend hatte ein Zeuge beobachtet, wie mehrere Personen auf einem Parkplatz bei Alsenz zwei Mülleimer mittels Feuerwerkskörper in Brand setzten und dann mit einem weißen Auto flüchteten. Nach dem Wagen mit seinen fünf Insassen wurde gefahndet, in Kirchheimblanden schließlich ging die Gruppe der Polizei ins Netz. In dem Fahrzeug stellte die Polizei nach eigenen Angaben Feuerwerkskörper sicher. Vier der fünf Insassen würden nun als Tatverdächtige einer Sachbeschädigung geführt. Die brennenden Mülleimer wurden von der Feuerwehr gelöscht, der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Bereits Mitte April und Anfang Oktober hatten mehrere Mülleimer an der B48 gebrannt. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Tatzusammenhang besteht.