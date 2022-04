Zwei nicht zugelassene, von der Alsenzer Stützpunktwehr zu Übungszwecken genutzte Autos sind am späten Donnerstagabend nahe des Feuerwehrhauses in Brand geraten. Drei Wehrleute hatten sich nach Polizeiangaben gegen 23.40 Uhr noch im Gerätehaus aufgehalten, als sie plötzlich einen Knall hörten und ins Freie liefen. Dort entdeckten sie die brennenden Fahrzeuge und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Dabei haben sie Einsatzkräfte nachrückender Wehren unterstützt. Die Flammen haben zudem einen dritten Übungswagen und die Außenwand einer benachbarten Blechgarage in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.