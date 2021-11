Der Breitbandausbau, der auf Kreisebene vorangetrieben wird und bislang unterversorgte Bereiche ans Glasfasernetz bringt, wird teurer als zunächst veranschlagt. Als einen Grund dafür nannte Rainer Bauer, bei dessen Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung das Projekt im Kreishaus angesiedelt ist, am Montag im Kreisausschuss hinzugekommene Adresspunkte. Da auch einzelne Höfe außerhalb der Ortslagen hinzukommen, für die bislang ein eigenwirtschaftlicher Ausbau vorgesehen gewesen sei, müsse auch ein Antrag auf Änderung des Projektgebietes gestellt werden. So entsteht eine Wirtschaftlichkeitslücke von 1,45 Millionen Euro. Um diese Summe steigen die Kosten des Projektes, die nun mit 15,9 Millionen Euro beziffert werden. Wegen der üppigen Förderung durch Bund und Land bleiben nur zehn Prozent der Kosten auf der kommunalen Seite hängen. Auf den Kreis entfallen von den Mehrkosten noch 72.341 Euro, ebenso viele auf die Verbandsgemeinden. Den Mehrkosten für den Kreis hat der Ausschuss am Montag zugestimmt.