Was die strengen Corona-Vorschriften für die geplanten Trauungen im Donnersbergkreis bedeuten, darüber hatten wir – nach Rücksprache mit den Standesämtern – am 30. März berichtet. Und Hochzeitswillige gebeten, den Lesern der Donnersberger Rundschau ihre Erfahrungen zu berichten. Zwei Paare sind dem Aufruf gefolgt. Nachfolgend schildern sie, welche Folgen die Ausbreitung des Virus für ihre Heiratspläne hatte – und welche Konsequenzen sie letztendlich daraus gezogen haben.

„Wollen auf Familie und Freunde nicht verzichten“

Für Angela Böhmer und Michael Hörhammer war die Pandemie nicht die erste unliebsame Überraschung der vergangenen Monate: Sie sind Besitzer einer Bäckerei auf der zu Lohnsfeld gehörenden Pulvermühle – bei einem Brand in der Backstube ist im vorigen Dezember immenser Sachschaden entstanden (wir berichteten). Der Betrieb ruhte über Wochen – mittlerweile „läuft der Laden“ wieder. Im Mai wollte das Paar heiraten. Doch kann kam, wie Angela Böhmer schreibt, „mit einem Donnerschlag Corona“ ...

Angela Böhmer: Wir hatten ein „Ziel“, einen „Zeitpunkt der Freude“ vor Augen: Unsere Hochzeit am 2. Mai 2020! Nach schweren Rückschlägen, Zeiten der Trauer um drei geliebte Menschen die wir verloren haben, der Brand in unserer Bäckerei ... alles in 2019. Endlich etwas Schönes, Freude, vielleicht auch etwas Ausgelassenheit an diesem Tag!? Das Jahr 2020 sollte (hoffentlich) ein besseres Jahr sein und werden. Wir waren voller Zuversicht!

Riesig haben wir uns über die Zusage unserer beiden Trauzeugen gefreut. Mein Bruder und der Schwager von Michael hatten sich sehr gefreut, dass wir beide gefragt hatten und auch ohne zu zögern zugesagt. Wir hatten soweit alles geregelt. Standesamt in Imsweiler (in der Imsweiler Mühle gibt es ein Trauzimmer der VG Nordpfälzer Land, Anmerkung der Redaktion), Ringe ausgesucht, Location in Winnweiler, Blumen und Dekoration, Einladungskarten gestaltet (die übrigens jetzt auch schon gedruckt wurden und zuhause liegen). Ich hatte ein Kleid gefunden, in dem ich mich so wohl fühlte, dass ich es am liebsten gar nicht mehr ausgezogen hätte. Die Freude stieg, nachdem wir eine Schiffsreise mit anschließender Auszeit in einem Hotel auf Mallorca gebucht hatten. Also alles perfekt!

Dann kam mit einem Donnerschlag Corona! Unaufhaltsam immer näher ... Am Anfang waren wir beide – aufgrund des Virus – so mit der Organisation in unserem Betrieb beziehungsweise in der Bäckerei beschäftigt, dass wir alles andere ausgeblendet haben. Jetzt galt es alles für den Betrieb, für unsere Mitarbeiter, einfach alles für den weiteren Ablauf in der Bäckerei zu planen.

Ich weiß noch, dass ich irgendwann (zwischen Zahlen und Behördenschreiben) über meinen Schreibtisch zu meinem „Lieblingsmensch“ gesehen habe und ihn gefragt habe: „Was machen wir den eigentlich mit unserer Hochzeit?“ Schnell waren wir uns einig, dass wir die Hochzeit verschieben, und zwar nach Rücksprache mit dem Standesamt Rockenhausen auf Ende August 2020. Wir wollen beide nicht auf unsere Familie, auf Freunde und Menschen „verzichten“, die wir dann aktuell nicht dabei haben dürften. Wir haben im letzten Jahr (bei alle unseren Belastungen) gemerkt, wie wichtig uns beide Familie, Freunde und Freundschaft sind!

Jetzt steht ein neues Datum da! Alles ist auf das neue Datum ausgerichtet, eine neue Reise gebucht und wir machen uns kreative Gedanken, wie wir die Einladungskarten umgestalten können.

„Alle haben Verständnis – aufgeschoben ist nicht aufgehoben“

Katharina Willig-Rohrbacher und Tobias Rohrbacher aus Kirchheimbolanden sind zwar bereits standesamtlich getraut, woll(t)en aber im Mai kirchlich heiraten – und dabei auch noch ihren Sohn taufen lassen. Was die Covid-19-Pandemie für ihre Pläne bedeutet, erzählt Katharina Willig-Rohrbacher.

Katharina Willig-Rohrbacher: Mein Mann und ich sind bereits seit 20.09.2019 standesamtlich verheiratet. Den kirchlichen Segen wollten wir ursprünglich am 23. Mai in der Paulskirche empfangen. Zudem war geplant, unseren Junior dabei taufen zu lassen. Vorab war am 20. Mai unser Polterabend geplant. Offiziell haben wir noch nichts von unserer Planung abgesagt. Lediglich haben wir aufgehört, „weiter zu planen“ und bereits unsere Gäste auf eine Verschiebung der Feierlichkeiten hingewiesen.

Da wir in Vereinen und Co. sehr aktiv sind und auch berufsbedingt einen großen Freundes- und Bekanntenkreis haben, haben wir am Polterabend mit über 300 Gästen gerechnet. Derweil gehen wir davon aus, dass solche „Großveranstaltungen“ im Mai noch nicht wieder möglich sind. Wir möchten gerne eine unbeschwerte Feier mit all unseren Freunden, Familien, Bekannten und Nachbarn. Viele unserer Gäste gehören jedoch zum „gefährdeten Personenkreis“, da diese alters- oder krankheitsbedingt für den Virus besonders anfällig sind.

Daher stellen wir uns gerade darauf ein, den Polterabend auf 2021 oder 2022 zu verschieben und eventuell auch die Jahreszeit zu wechseln. Oft sind die gebuchten Caterer, Musikanten, Hotels und so weiter bereits auf Jahre im Voraus ausgebucht. Da wir auch beide am Wochenende arbeiten, gestaltet sich die Terminfindung für uns besonders schwierig.

Da mein Mann aus Hessen stammt (und die Familie dort auch noch wohnt), unser Trauzeuge in Baden-Württemberg wohnt, wir in Kirchheimbolanden feiern und über 50 Prozent der Gäste aus Bayern anreisen, steht auch unsere kirchliche Trauung derzeit unter keinem guten Stern. Auch hier haben wir unsere Gäste bereits auf eine mögliche Verschiebung unserer Feier hingewiesen.

Das Verständnis ist bei allen sehr groß. Ebenso bei unseren Dienstleistern. Wir haben fast alles aus der Region bezogen. Meine Friseuse, der Blumenhändler, die Location, der Caterer, die Winzer und die Kirche – allesamt aus der Region. Unsere geleisteten Anzahlungen halten sich in Grenzen. Wir sind auf dem Land und können doch miteinander sprechen. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und so sollte man auch eventuelle Anzahlungen bei einer Absage nicht sofort einfordern. Vielleicht ist genau dieses Geld notwendig, um am Monatsende das Personal zu bezahlen, Rechnungen zu begleichen oder einfach den Betrieb zu halten. Wir hoffen, die Feiern nachholen zu können!

Diesen und allen weiteren Brautpaaren, die sich in nächster Zeit trauen woll(t)en, wünscht auch die Donnersberger Rundschau alles Gute – wann immer der große Tag sein wird!