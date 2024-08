In der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr zündeten Unbekannte einen Brennholzstapel an, der neben der Kreisstraße 38 in Richtung Parkplatz Langental gelagert war. Der Brand konnte jedoch zügig gelöscht werden, sodass lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Im Einsatz wahren die Feuerwehren aus Imsbach und Winnweiler. Die Polizei in Rockenhausen bittet nun um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten: unter der Telefonnummer 06361 917-0.