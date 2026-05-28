Wie lassen sich Brände zu Hause möglichst vermeiden, und was ist im Ernstfall zu tun? Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Donnersbergkreis bietet dazu am Dienstag, 2. Juni, von 18.30 bis 20.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses Kirchheimbolanden den Vortrag „Brandschutzprävention im Alltag“ an. Die Kursgebühr beträgt fünf Euro.

Brände entstünden oft anders als angenommen, teilen die Veranstalter mit. Ein offenes Feuer sei nur selten die Ursache. Wo lauern versteckte Risiken, wie lassen sich Brände vermeiden, und wie verhält man sich im Notfall? Brandrat Marco Scheidel aus der Verbandsgemeinde Winnweiler beleuchtet praxisnah die häufigsten Brandursachen im häuslichen Umfeld und erklärt das richtige Verhalten im Brandfall. Thematisiert werden unter anderem Brände durch Kerzen, Akkus und Steckdosenleisten. Gängige Brandmythen sollen einem Faktencheck unterzogen werden. Auch um den sinnvollen Einsatz sowie die korrekte Positionierung von Rauch- und CO 2 -Meldern soll es gehen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zur Anmeldung: www.kvhs-donnersbergkreis.de – oben rechts die Kurssuche nutzen und „Brandschutz“ eingeben.