Kinder, die auf der Strecke bleiben und Erzieher, die nicht zur Toilette können: Zum Auftakt unseres Kita-Reports beschreiben zwei Fachkräfte anonym ihren belastenden Alltag.

Für Fachkräfte im Kindergarten und für viele Familien ist die Kita-Krise längst Realität – und zwar an jedem einzelnen Tag. Es fehlt an Personal, an Zeit, an Verlässlichkeit und an politischer Aufmerksamkeit. Was nach außen noch irgendwie funktioniert, ist in den Einrichtungen oft nur mit großer Kraftanstrengung, mit Improvisation und persönlicher Überlastung aufrecht zu erhalten. Wir haben Erzieherinnen und Erzieher aufgerufen, offen über ihren Alltag zu berichten. Zwei haben sich gemeldet – anonym, aber mit Klarheit und Dringlichkeit. Wir veröffentlichen ihre Stimmen hier als Protokoll. Sie bilden den Auftakt für unseren RHEINPFALZ-Report „Kita in der Krise“.

Anonymes Schreiben 1: Permanente Unsicherheit

„Seit vielen Jahren verfolge ich mit großem Interesse die Diskussionen rund um die Arbeit in Kindertagesstätten – nicht zuletzt, weil ich selbst als Kita-Leitung tätig bin. Die strukturellen Probleme unseres Bildungssystems sind dabei keineswegs neu. Sie sind lange bekannt, trotzdem bleiben wirksame Maßnahmen aus. Ein zentrales Problem liegt in der Personalbemessung: Diese erfolgt auf Grundlage der aktuellen Kinderzahlen und wird jährlich neu berechnet und genehmigt.

In der Praxis bedeutet das eine permanente Unsicherheit. In Jahren mit steigenden Kinderzahlen wird händeringend Personal gesucht, während bei rückläufigen Zahlen Stellen abgebaut werden müssen. Diese kurzfristige und rein zahlenbasierte Planung ist weder nachhaltig noch attraktiv für Fachkräfte. Befristete Verträge, Stundenkürzungen und fehlende Planungssicherheit prägen den Arbeitsalltag.

Unterbesetzung im Alltag

Hinzu kommt, dass in den Berechnungen der Jugendämter personelle Ausfälle nicht berücksichtigt werden. Krankheitsbedingte Ausfälle oder unbesetzte Stellen führen unmittelbar zur Unterbesetzung. Zwar besteht theoretisch die Möglichkeit, Vertretungskräfte einzustellen – jedoch auf eigenes finanzielles Risiko der Träger. In der Realität bedeutet das: Vertretungsstellen werden selten ausgeschrieben oder bleiben unbesetzt, da weder Planungssicherheit noch finanzielle Absicherung gegeben sind. Das vorhandene Personal vor Ort muss die Situation auffangen.

Die Folgen sind gravierend: In vielen Einrichtungen beschränkt sich die Arbeit zunehmend auf reine Aufsicht. Pädagogische Arbeit findet kaum noch statt. Bei einem Betreuungsschlüssel von beispielsweise einer Fachkraft für zehn Kinder (ab dem zweiten Lebensjahr) bleibt selbst unter Idealbedingungen kaum Raum für individuelle Förderung – Ausfälle sind dabei noch nicht einmal eingerechnet.

Steigende Belastung für alle Beteiligten

Parallel dazu werden die Anforderungen an die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte zunehmend gesenkt. Verkürzte Ausbildungswege, Quereinstiege und die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ohne ausreichende Begleitung führen dazu, dass vielerorts Personal eingesetzt wird, das nicht ausreichend vorbereitet ist. Sprachbarrieren, fehlende pädagogische Grundlagen und mangelnde Praxiserfahrung verstärken die Belastung – sowohl für Fachkräfte als auch für Kinder. Deshalb sind Sprachförderung, Beziehungsarbeit und qualitativ hochwertige Bildungsangebote kaum realisierbar.

Ein weiterer Aspekt ist die zunehmende Umsetzung von Inklusion – grundsätzlich ein wichtiges und richtiges Ziel. In der Praxis stellt sie Kitas jedoch vor enorme Herausforderungen. Kinder mit Fluchterfahrungen, Traumatisierungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen oder ohne Deutschkenntnisse benötigen intensive, spezialisierte Hilfe. Diese wird jedoch häufig nicht ausreichend bereitgestellt. Fachkräfte sehen sich mit komplexen Anforderungen konfrontiert, ohne über die nötigen Ressourcen oder externe Unterstützungssysteme zu verfügen. Traumatisierte Kinder benötigen psychologische Begleitung, Kinder ohne Deutschkenntnisse sprachsensible Förderung und Kinder mit besonderen Bedürfnissen spezialisierte Fachkräfte. Das alles fehlt.

Eltern werden unzufrieden, wenig Zeit für Kinder

Die Konsequenzen sind spürbar: Die Belastung für das Personal steigt, die Qualität der Betreuung sinkt und die Unzufriedenheit bei Eltern nimmt zu. Gleichzeitig bleibt immer weniger Zeit für die ,durchschnittlich’ entwickelten Kinder. Darüber hinaus ist ein gesellschaftlicher Wandel zu beobachten: Der Erziehungsauftrag wird zunehmend von Familien auf Institutionen wie Kitas und Schulen abgewälzt. Die Berufstätigkeit beider Elternteile, steigende Zahlen Alleinerziehender und der Einfluss digitaler Medien verändern familiäre Strukturen und Erziehungsmuster. Kitas leisten längst weit mehr als familienergänzende Arbeit – sie kompensieren häufig grundlegende Erziehungsaufgaben.

Trotz dieser Entwicklungen bleibt die Stimme aus der Praxis weitgehend ungehört. Verbesserungsvorschläge von Fachkräften und Interessenvertretungen werden seit Jahren formuliert, finden jedoch in der politischen Entscheidungsfindung zu wenig Berücksichtigung. Es braucht dringend ein Umdenken: hin zu nachhaltigen Personalmodellen, verlässlichen Rahmenbedingungen und einer echten Wertschätzung pädagogischer Arbeit. Nur so kann die Qualität frühkindlicher Bildung langfristig gesichert werden.“

»Die Belastung für das Personal steigt, die Qualität der Betreuung sinkt und die Unzufriedenheit bei Eltern nimmt zu«, schreibt eine Erzieherin an unsere Redaktion. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Anonymes Schreiben 2: Viel zu viel „egal“

„Ich arbeite in einer großen Kita. Personalausfall? Fast täglich. Manchmal fehlt nicht nur eine Kollegin, sondern fehlen gleich mehrere. Aber egal – der Betrieb läuft irgendwie. Maßnahmenpläne? Werden zu selten umgesetzt. Das könnte ja Eltern verärgern. Urlaub? Schon genehmigt? Tja – egal. Wenn Personal fehlt, muss man flexibel sein.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf Fortbildung, haben Urlaub oder nehmen an Veranstaltungen zur Imagepflege des Trägers teil – und gleichzeitig muss fehlendes Personal aufgefangen werden. Das ist an der Tagesordnung. Vertretungskräfte? Gibt es nicht. Aber egal – wir haben ja Praktikanten, FSJler und Auszubildende. Die zählen zwar nicht zum Stellenschlüssel, aber egal – der Laden läuft doch.

Pause? Toilette? Luxus!

Leitung im Büro? Theoretisch ja. Praktisch steht sie in der Gruppe. Verwaltungsarbeit bleibt liegen. Aber egal – Prioritäten. Eine Fachkraft allein mit einer Gruppe? Kommt vor. Pause? Toilettengang? Luxus! Aber egal – stärkt den Charakter und angeblich auch den Beckenboden. Wickeln nach Bedarf des Kindes? Schön wär’s. Wird halt an die Personalsituation angepasst.

Vorbereitungszeit für pädagogische Arbeit? Gibt es auf dem Papier. In der Realität eher selten. Aber egal – Erzieherinnen machen das schon in ihrer Freizeit. Entwicklungsgespräche vorbereiten, basteln, planen – wir ,brennen’ ja schließlich für den Beruf. Gewerkschaften kämpfen für bessere Bezahlung; das ist auch wichtig. Aber Geld allein hält niemanden im Beruf, wenn die Bedingungen so bleiben.

Bis zur Rente werde ich das nicht schaffen

Nachwuchs? Schwierig. Viele gehen nach wenigen Jahren wieder. Aber egal – Hauptsache, die Ausbildungsplätze sind besetzt. Und wenn die Leistungen nicht ganz passen, wird eben nachgeholfen. Egal – wieder eine Fachkraft mehr auf dem Papier. Und die Kinder? Die bleiben leider oft auf der Strecke. Bildung wird zunehmend zum Nebenschauplatz. Aber egal – Hauptsache, die Betreuung ist gesichert und Eltern können arbeiten.

Ich bin seit Jahrzehnten in diesem Beruf. Aber egal – bis zur Rente werde ich das unter diesen Bedingungen nicht schaffen. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass dieses ,egal’ endlich nicht mehr egal ist.“

Die Serie: So geht’s weiter

Der zweite Teil von „Kita in der Krise“ widmet sich dem Kita-Zukunftsgesetz, das im Juli 2021 eingeführt wurde, und seinen Folgen.