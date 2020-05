Am Dienstagnachmittag geriet nach Angaben der Polizei in der Obermoscheler Luitpoldstraße gegen 15 Uhr ein unbewohntes Einfamilienhaus in Brand. Das Feuer wurde durch die freiwillige Feuerwehr von Obermoschel und von anderen umliegenden Ortschaften schnell gelöscht. Da durch das Feuer der gesamte zweite Stock stark beschädigt und verrußt wurde, wird der entstandene Sachschaden laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Luitpoldstraße musste kurzfristig komplett gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.