Noch immer laufen die Ermittlungen zum Brand der Schreinerei Rehan in Bolanden. Schon schnell nach dem Großfeuer am 13. Januar hatte sich der Verdacht erhärtet, dass es sich um Brandstiftung gehandelt habe. Die Polizei hat daraufhin einen 18-jährigen Jugendlichen aus der Region festgenommen. Dieser Tatverdächtige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft, wie Leitender Oberstaatsanwalt Udo Gehring auf Nachfrage mitgeteilt hat. Gehring erwartet, dass die Ermittlungen im April beendet sein werden.

Die 500 Quadratmeter große Produktions- und Bürohalle in den Bolander Klosterwiesen war komplett abgebrannt, inklusive einer Vielzahl von Maschinen, Büroeinrichtung und einem neben der Halle geparkten Transporter. Ersten Schätzungen zufolge war ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Peter und Andreas Rehan haben mit ihrem Team mittlerweile die Produktion in der kleineren ehemaligen Lagerhalle wieder aufgenommen.