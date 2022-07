Am Mittwoch hat vor dem Jugendschöffengericht in Rockenhausen der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter von Bolanden begonnen.

Im Januar war die Produktionshalle einer Schreinerei in Bolanden komplett niedergebrannt. In einem ganztägigen Großeinsatz hatte die Feuerwehr mit 130 Einsatzkräften aus dem gesamten Donnersbergkreis und unterstützt vom Technischen Hilfswerk noch versucht, das Gebäude zu retten. Am Ende war aber nichts mehr zu machen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Schaden in Höhe von mehr als einer Million Euro aus.

Bereits kurze Zeit später gelang es der Polizei, einen tatverdächtigen 18-Jährigen festzunehmen. Er steht außerdem im Verdacht, im Dezember 2021 am Diebstahl eines Personenwagens in Harxheim beteiligt zu sein. Das Fahrzeug wurde später ausgebrannt in Bolanden gefunden. Zudem soll er kurz vor dem Brand in der Schreinerei 350 Euro aus den dortigen Kaffee- und Portokassen gestohlen haben.

Angeklagter bestreitet Tat

Der Angeklagte, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, hatte im Ermittlungsverfahren bestritten, die Taten begangen zu haben. Am ersten Prozesstag äußerte er sich konkret nur zum Fahrzeugbrand in Harxheim. Dort will er sich zwar an einer Spritztour mit dem gestohlenen Wagen beteiligt haben, mit der Brandstiftung selbst will er jedoch nichts zu tun haben. Zum Brand in der Schreinerei wurde er noch nicht befragt. Es sind noch mindestens zwei weitere Prozesstage angesetzt. Dann sollen auch Zeugen vernommen werden.