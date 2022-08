In der Verhandlung um die Brandstiftung in der Bolander Schreinerei Rehan am 13. Januar 2022 ist der 18 Jahre alte Angeklagte am Donnerstagnachmittag vom Jugendschöffengericht in Rockenhausen freigesprochen worden. Der Grund: Eine klare Schuldzuweisung war nicht möglich. Ganz ungeschoren kommt er allerdings nicht davon: Weil er nach Überzeugung des Gerichts im Dezember ein Auto gestohlen und angezündet sowie in der Untersuchungshaft einen Mithäftling verprügelt hat, wurde er zu einer Jugendstrafe von anderthalb Jahren verurteilt. Die mögliche Bewährung muss er sich allerdings erst noch verdienen – indem er gemeinnützige Arbeit verrichtet.