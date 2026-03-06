Es ist vermutlich der 75-jährige Bewohner, der in einer Wohnung in Lohnsfeld im Donnersbergkreis tot aufgefunden wurde. Wie die Polizei mitteilt, waren Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem möglichen Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Ein Bewohner hatte Rauch gerochen. In einer Wohnung fanden die Einsatzkräfte Brandspuren, das Feuer war jedoch bereits erloschen. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage präzisierte, war ein Zimmer komplett ausgebrannt. Dort entdeckten sie den männlichen Leichnam – laut Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen der Bewohner.

Die Ursache des Feuers ist bislang nicht geklärt. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus und hat keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Ein Gutachten soll weitere Erkenntnisse liefern.