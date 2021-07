Am Donnerstagnachmittag kam es im Winnweilerer Ortsteil Potzbach zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilt, entstand der Brand aus derzeit noch ungeklärter Ursache in einem Zimmer im ersten Obergeschoss. Kräfte der Feuerwehren aus der VG Winnweiler, Enkenbach-Alsenborn und Nordpfälzer Land konnten das Feuer schnell bekämpfen und verhinderten so die Ausbreitung auf den Rest des Hauses. Es kam zu keinen Personenschäden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 30.000 bis 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Rockenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.