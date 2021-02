Aus bislang noch ungeklärter Ursache brannte es am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in einem Einfamilienhaus in Börrstadt. Hierbei wurden nach Angaben der Polizei keine Personen verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen, bevor eines der benachbarten Gebäude in Brand geraten konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.