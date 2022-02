Noch dauern die Ermittlungen zur Ursache des Brands in der Rinnengasse am Dienstagnachmittag an. Die gute Nachricht: Die drei Verletzten – davon zwei Feuerwehrleute – sind wieder zu Hause. Sie konnten noch am Dienstagabend das Krankenhaus wieder verlassen.

Die drei Personen hatten nach Informationen der Feuerwehr nur leichte Verletzungen davongetragen. Die Ermittlung der Brandursache dauert derweil noch an. Schon am Dienstagabend waren Experten der Brandermittlung vor Ort und nahmen eine erste Sichtung am Unglücksort vor. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann man ein vorsätzliches Herbeiführen des Brandes ausschließen, teilte die Polizei in Kirchheimbolanden am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Der Bereich der Garage, in dem der Brand ausgebrochen war und in dem die Flammen wüteten, ist auch weiterhin noch gesperrt, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Wie berichtet konnten Passanten am Dienstag gegen 16.20 Uhr explosionsartige Knallgeräusche wahrnehmen, bevor dichter Qualm aus dem Gebäude in der Rinnengasse drang. Bei möglichen Explosionen alarmiert die Rettungsleitstelle gleichzeitig verschiedene Rettungseinheiten, weshalb in Eisenberg mehr als 130 Einsatzkräfte mit 36 Fahrzeugen entweder direkt im Einsatz waren oder in Bereitschaft standen. Neben den Feuerwehren war auch der Rettungsdienst des DRK mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auch die protestantische Kirche in unmittelbarer Nachbarschaft, blieb nicht ganz verschont. Kirchendiener Uwe Schulz eilte während des Einsatzes zu dem Gotteshaus und stellte fest, dass der Innenraum verqualmt war. Die Feuerwehr installierte Belüftungsgeräte und nachdem alle Türen und Fenster geöffnet werden konnte, wurde der beißende Qualm hinaus geblasen. Rußrückstände konnte Schulz gestern nicht feststellen.

Die dicken Rauchschwaden bewegten sich witterungsbedingt auch in Richtung Seniorenheim. Dort hielt man alle Fenster geschlossen, erklärte Michael Partsch, Wehrleiter der Verbandsgemeinde. Die Feuerwehr unternahm Messungen, um festzustellen, ob sich gefährliche Gase ausbreiteten. Das war allerdings nicht der Fall. Passanten, die sich unmittelbar nach dem Brandausbruch in der Nähe aufhielten, wurden durch Sanitätspersonal untersucht und bereits an der Einsatzstelle entlassen.

Nachlöschen bis in die Nacht

Bis in die Nacht zogen sich die Nachlösch- und Aufräumarbeiten hin. Um auch noch an die letzten Glutnester zu kommen, so Partsch, musste ein Teil des Daches abgedeckt werden.