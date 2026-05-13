Ein Auto ist am Mittwoch in Dreisen ( Donnersbergkreis) in Flammen aufgegangen. Dies geht aus einem Bericht der Polizei hervor. Demnach hat sich während der Fahrt im Motorraum des Fahrzeugs ein Brandherd entwickelt. Laut Polizei ging dies auf einen technischen Defekt zurück.

Die zwei Insassen stellten das Auto am Straßenrand ab, stiegen aus und riefen den Notruf. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, so die Beamten. Verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn war bis zum Abschluss der Löscharbeiten für etwa eine Stunde gesperrt.