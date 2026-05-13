Ein Fahrzeugbrand hat am Mittwochnachmittag im Ortsbereich von Dreisen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Glücklicherweise konnten sich die Insassen eines Pkw rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor ihr Fahrzeug in Flammen aufging. Die Fahrzeuginsassen waren auf der Landstraße 401 in Richtung Standenbühl unterwegs, als sie plötzlich bemerkten, dass mit dem Wagen etwas nicht stimmte. Geistesgegenwärtig reduzierten sie die Geschwindigkeit und schafften es noch, das Auto am Straßenrand abzustellen. Kaum hatten sie das Fahrzeug verlassen, geschah das Unfassbare: Innerhalb weniger Sekunden stand der Pkw in Vollbrand. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Fahrzeug, dichter schwarzer Rauch zog über den Ort. Besonders brisant: Zum Zeitpunkt des Brandes herrschte starker Wind. Die Flammen wurden direkt auf ein angrenzendes Wohnhaus gedrückt. Durch die enorme Hitzeentwicklung schmolzen heruntergelassene Rollläden, Kabelschächte wurden beschädigt und mehrere Fensterscheiben bekamen tiefe Risse. Mehrere Feuerwehren der Verbandsgemeinde Göllheim rückten umgehend an. Den Einsatzkräften gelang es durch ihr schnelles Eingreifen, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude in letzter Minute zu verhindern. Die Rauchentwicklung war zeitweise so massiv, dass der komplette nördliche Ortsteil von Dreisen in dichten Qualm gehüllt wurde. Unter schwerem Atemschutz kämpften die Feuerwehrleute gegen das Feuer. Mithilfe eines Speziallöschmittels konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Während der aufwendigen Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt von Dreisen vollständig gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.