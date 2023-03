In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach gegen 5 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Ottersheim aus. Laut Angaben der Polizei wurden dabei zwei Bewohner leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Schaden am Gebäude entstand jedoch nicht. Die Polizei geht davon aus, dass es aufgrund eines technischen Defektes an einer Steckdose zu einem Schmorbrand gekommen war.