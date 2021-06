Ab Freitag, 25. Juni, kann es bis Ende Juli auf der B 48 bei Alsenz wiederholt zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen kommen. In dieser Zeit werden an der Alsenztal- und an der Goldgrabenbrücke Restarbeiten der im Vorjahr begonnenen Sanierung ausgeführt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Diese finden zwar vorwiegend unter den Bauwerken statt, können aber hin und wieder auch Behinderungen auf der Fahrbahn verursachen. Auf der Alsenztalbrücke werden ein Vogeleinflugschutz nachgerüstet und die Entwässerungsleitung instandgesetzt. Vier defekte Lager werden an der Goldgrabenbrücke ausgetauscht, zusätzlich wird die Übergangskonstruktion gedämmt. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen belaufen sich laut LBM auf 630.000 Euro.