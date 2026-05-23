Der Kreis und die RHEINPFALZ ehren die besten Sportlerinnen und Sportler und bieten eine Bühne, die vor allem der Breitensport verdient und benötigt. Fortsetzung erwünscht.

Wo und wann hat man im Alltag schon mal die Gelegenheit, etwas über Prellball zu hören. Oder über Discgolf. Die Besucher des Ehrungsabends zur Wahl der Sportler des Jahres 2025 im Donnersbergkreis erfuhren am vergangenen Montag in der Stadthalle von Kirchheimbolanden nicht nur Wissenswertes über die beiden Randsportarten. Sie bekamen auch einen Einblick, was in Sachen Sport hier im Landkreis alles geboten wird. Sei es Leichtathletik, Kampf- oder Ballsport. Erfolge gibt es einige, Talente ebenso. Allen Nominierten merkte man an, wie besonders eine solche Bühne für sie, die selten im Rampenlicht stehen, tatsächlich ist.

Daher kann man die Sportlerwahl, gemeinsam von der RHEINPFALZ und der Kreisverwaltung Donnersbergkreis organisiert, nicht genug würdigen. Schließlich ist der Sport, egal ob auf Leistungsebene oder im Breitensport, eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Das wurde auch in den Gesprächen zwischen Moderator Wolfgang Pfeiffer, Landrat Rainer Guth und den Athleten auf der Bühne immer wieder deutlich. Es geht im Sport nicht nur darum, zu gewinnen. Es auch darum, Brücken zu bauen. Für Integration, für Inklusion, auch in Sachen Gesundheitsentwicklung. Vereine sind Anlaufstellen für alle, die nach solchen Brücken suchen. Niemand wird ausgeschlossen. Dazu passte auch sehr gut die Geschichte von Laura Meyer (TSG Eisenberg), die als Sechsjährige einst eine Lebertransplantation hatte. Inzwischen ist sie 17 Jahre alt – und fünffache Siegerin bei den World Transplant Games, der Weltmeisterschaft für Menschen mit einer Transplantation. Sie schwärmte von der besonderen Atmosphäre bei den Wettkämpfen. Auch für sie bot der Sport eine Brücke – trotz aller Rückschläge.

„Trainer des Jahres“ lebt den Sportgedanken vor

Beispiele wie diese gibt es viele. Und jeder Sportverein im Donnersbergkreis leistet seinen Beitrag dazu, dass Geschichten wie diese geschrieben werden können. Die Sportlerwahl ist dann wiederum eine Möglichkeit, diesen Geschichten einen passenden Raum und Rahmen zu geben. Die Stadthalle war dafür absolut angemessen: Große Bühne, festliches Ambiente und genügend Zeit für jeden Nominierten, sich selbst und die jüngsten Erfolge vorzustellen. Dazu zählten auch jene Geschichten, die schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Wie die von Johannes Finck und den Handballern der Nordpfälzer Wölfe. Quasi aus dem Nichts hat Finck vor mehr als drei Jahrzehnten mit einigen Mitstreitern angefangen, den Sport in Göllheim zu etablieren. Es folgte eine Erfolgsgeschichte, die nun in der Würdigung als „Trainer des Jahres“ gipfelte. Dass Finck den sportlichen Gedanken vorlebt, wurde auch dadurch deutlich, dass er mehrfach betonte, dass dies nie ohne das gesamte Team auf und neben dem Platz möglich gewesen wäre. Gemeinschaftsgedanke eben. Auch dafür steht der Sport – im Kleinen wie im Großen.