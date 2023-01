Die Ortsgemeinde Sippersfeld wird prüfen, ob eine Sanierung der Fußgängerbrücke „An der Lehmkaut“ durch Zuschüsse gefördert werden kann. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Vorausgegangen war ein Antrag der Wählergemeinschaft „Wir.Machen.Gemeinsam“. Im Zuge der Maßnahme soll auch das Umfeld der Brücke neu gestaltet und ein barrierefreier Zugang geschaffen werden. Geklärt werden soll nun, ob das Projekt im Rahmen der Dorferneuerung förderfähig ist. Den Auftrag dazu hat Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG) erhalten.

Zuvor hatte Ortsbeigeordneter Jürgen Heiler sowohl den schlechten Zustand des Bauwerks als auch dessen Bedeutung als Verkehrsweg verdeutlicht. Denn die Brücke stelle für Fußgänger – hauptsächlich für Schülerinnen und Schüler – eine wichtige Verbindung zwischen Ortsmitte und Kirche dar. Zudem sei sie Bestandteil eines historischen und touristischen Rundwegs durch den Ort und dürfe für sich ein Alleinstellungsmerkmal beanspruchen. Der Sanierungsbedarf sei hoch, sagte Heiler vor allem mit Blick auf die zu gewährleistende Verkehrssicherheit.

Dass diese offenbar nicht mehr in ausreichendem Maß vorhanden ist, zeigt schon das von der Ortsgemeinde angebrachte Schild, das auf Wegeschäden hinweist. „Nutzung auf eigene Gefahr“, steht dort zu lesen, wodurch die Ortsgemeinde aus der Haftung genommen wird. „Die Brücke hat starke Beschädigungen sowohl am Baukörper als auch am Geländer“, sagte der Ortsbeigeordnete. So seien verschiedene Stellen des Sandstein-Mauerwerks bereits geflickt, es gebe weitere und auch neue Schadstellen.

Durchgerostete Pfosten und Stolperfallen im Belag

Diese seien im unteren Bereich des Mauerwerks zum Teil bis zu einem halben Quadratmeter groß. Die schützenden Geländer seien sowohl im horizontalen Verlauf als auch an den Aufgängen stark angerostet, tragende Metallpfosten sogar komplett durchgerostet. Zudem weise der Belag größere Löcher auf, die im Ort bereits als Stolperfallen bekannt sind. Mehrfach hätten sich Passanten gerade noch so vor einem Sturz retten können. Umso mehr sei es jetzt höchste Zeit, tätig zu werden und einen verkehrssicheren Weg für die Fußgänger zu schaffen, so Heiler. In diesem Zusammenhang könnte dann auch gleich der Zugang zur Brücke verbessert werden.

Lummel-Deutschle betonte, eine generelle Förderung im Rahmen der Dorferneuerung sei nicht möglich. Dies komme nur dann in Betracht, wenn zugleich das Umfeld neu gestaltet würde. Empfohlen werde, einen Antrag auf Gewährung von Mitteln aus dem Investitionsstock des Landes, so die Ortschefin. Das Thema wird den Gemeinderat somit schon bald erneut beschäftigen.