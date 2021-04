Am Donnerstag hat bundesweit der Boys’ und Girls’ Day stattgefunden. Während es das überwiegende Angebot online gab, nutzte ein Jugendlicher die Chance, sich die Pflege-Arbeit vor Ort im Seniorendomizil Haus Antonius in Göllheim anzuschauen.

Beim Boys’ und Girls’ Day, die auch als Zukunftstage bezeichnet werden, haben Jugendliche die Chance, Berufe kennenzulernen, die traditionsmäßig eher dem anderen Geschlecht zugeordnet werden. So können sich Mädchen mit Handwerkerberufen vertraut machen, Jungen Einblicke in Berufsfelder der Pflegebranche bekommen.

Wegen Corona fand der Aktionstag zu einem Großteil im Internet statt und fiel deswegen nicht so groß aus. Bei den Schulen im Donnersbergkreis kam hinzu, dass am Donnerstag wieder kurzfristig auf ausschließliches Homeschooling umgestellt wurde, erzählt Bruno Rogawski, Stellvertretender Schulleiter der Gutenberg Realschule plus in Göllheim. „Wir haben den Schülern deswegen nur den Link für die Online-Veranstaltungen an die Hand geben können und hoffen, dass das einige wahrgenommen haben“, berichtet Rogawski.

Das Seniorendomizil Haus Antonius in Göllheim bot hingegen trotz Corona die Chance an, sich vor Ort mit dem Pflegeberuf vertraut zu machen. Diese Chance nutzte ein Schüler aus Göllheim, um Einblicke im Seniorendomizil zu sammeln, die Aufgaben einer Pflegefachkraft kennenzulernen und Zeit mit Senioren zu verbringen, zum Beispiel bei Gymnastik, beim Tanzen oder beim Lesen. Der Jugendliche sagte am Ende der Aktion, dass er viele neue Eindrücke habe sammeln können.