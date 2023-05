Die IG Metall will mit der Kirchheimbolander Belegschaft von Automobilzulieferer Borg Warner am Mittwochnachmittag in der Stadthalle beraten, wie die nächsten Schritte aussehen, um eine Einigung mit dem Unternehmen zum Zukunftstarifvertrag zu erzielen. Weiterer Stellenabbau im Werk Kibo steht im Raum, Arbeitnehmervertreter fürchten um den Fortbestand des Standorts. Vor Versammlungsstart hat Wladislaw Wolter, Politischer Sekretär der IG Metall, die Ausgangssituation erläutert. Nach der Versammlung gibt es ab 15.45 Uhr einen Protestzug zum Werksgelände.