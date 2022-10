„Ich bin guter Dinge, dass es zu keinem längerfristigen Leerstand kommt“ – das sagt Kirchheimbolandens Stadtbürgermeister Marc Muchow zur Zukunft des Bürogebäudes in der Kaiserstraße. Seit Borg Warner Systems Engineering – von Anfang an Mieter des 2012 eigens für den Automobilzulieferer errichteten Gebäudes – den Mietvertrag gekündigt hatte, sind Stadt respektive der Bauherr, die stadteigene Projekte und Service (PuS) GmbH, in Gesprächen mit Interessenten.

Mit drei potenziellen Nutzern befinde man sich in weit vorangeschrittenen Gesprächen, schildert Muchow. Zwei davon wollten recht kurzfristig in das Gebäude einziehen, das die PuS GmbH für rund 4,7 Millionen Euro erbaut hat und in dem hauptsächlich Mitarbeiter der Systems Engineering sowie des Headquarters untergebracht waren, die mittlerweile auf dem Borg-Warner-Campusgelände untergekommen sind. Stadt respektive PuS hatten das Projekt 2011 auf den Weg gebracht, um den damals von Borg Warner ins Auge gefassten Abzug des Entwicklungszentrums aus Kibo zu verhindern.

Es gebe sowohl Kauf- als auch Mietinteressenten für das Gebäude, berichtet der Stadtbürgermeister. Das letzte Wort, was an der Kaiserstraße passieren wird, habe der Stadtrat.