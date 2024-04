Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Borg Warner Systems Engineering GmbH hat Büromöbel an seine eigenen Mitarbeiter verkauft und das Geld dafür an gemeinnützige Institutionen gespendet. 3000 Euro gingen an die Tafel, nun erhielt die Brücke ebenfalls 3000 Euro.

Alles begann mit einem Umzug. Vor rund zwei Jahren wechselte die Engeneering-Sparte des Unternehmens die Räumlichkeiten und zog auf den Borg-Warner-Campus. Was blieb: unzählige Schreibtische,