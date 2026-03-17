Lars Reichow präsentiert am Samstag, 21. März, sein Programm „Boomerland“ in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden. Ab 20 Uhr widmet sich der Kabarettist der Generation der sogenannten Boomer – Menschen, die zwischen 1950 und 1970 geboren wurden. Der Veranstalter ist die Stadt Kirchheimbolanden, der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Mit Humor und Feingefühl möchte Reichow den Boomern ein Denkmal setzen. Gleichzeitig plant er, Brücken zu den jüngeren Generationen – wie den Millennials und der Generation Z – zu schlagen. „Boomer welcome – Millennials beloved“, kündigt er an. Karten sind online unter www.reservix.de sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Auch das Büro der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden bietet Tickets an.