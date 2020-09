Das Naturerlebnisbad in Rockenhausen verlängert aufgrund der herrlichen Altweibersommertage seine Badesaison um eine Woche bis zum 20. September. Offizielles Ende der Badesaison 2020 wäre am Sonntag, 13. September, gewesen. Das Naturerlebnisbad ist in der zusätzlichen Woche von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zu beachten ist, dass in der „Bonuswoche“ kein Kartenverkauf stattfindet, der Einlass erfolgt nur mit einer bereits erworbenen Dauer- oder Familienkarte. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln.