In Bolanden trifft man sich zum Dorffrühstück. Die Veranstaltungen sind stets ausgebucht und stärken die Gemeinschaft. Was Eigeninitiative bewirkt – und was angeboten wird.

Freitagmorgen, kurz nach 9 Uhr: Aus dem Bürgerhaus sind gedämpfte Stimmen zu vernehmen. Je näher man dem großen Saal kommt, umso lauter wird der Geräuschpegel. Grund dafür ist das Bolanner Dorffrühstück, das vergangene Woche bereits zum sechsten Mal stattfand. Die Veranstaltungsreihe sorgt dafür, dass der große Saal im Bürgerhaus aus allen Nähten platzt. Zwischen 60 und 70 Personen können am Dorffrühstück teilnehmen. Wer dabeisein möchte, muss sich vorab anmelden. Das Angebot ist seit dem Start stets ausgebucht.

Bolandens Bürgermeister Armin Juchem ist sehr zufrieden mit der Resonanz, die aus der Bevölkerung kommt: „Das Dorffrühstück wird sehr gut angenommen. Wegen des Termins am Freitagmorgen sind es vor allem ältere Menschen, die vorbeikommen, für die ist es aber ein schönes Angebot, wie ich immer wieder erzählt bekomme.“ Die Idee zum Dorffrühstück ist während einer ähnlichen Veranstaltung entstanden: dem Dorfcafé. Dieses findet alle vier Wochen sonntags statt.

Start im Frühjahr 2025

Birgit Juchem, Schwägerin des Bürgermeisters und Teil des „Dorffrühstück-Teams“, erzählt: „Wir haben nach einem Dorfcafé-Termin mit einigen Leuten zusammengesessen, als die Idee zum Dorffrühstück entstand. Dann haben wir gesagt, dass wir sowas einfach mal versuchen wollen.“ Gesagt, getan. Im Frühjahr 2025 fand die Veranstaltung erstmals statt. Acht Personen gehören dem Orga-Team an. Vor dem Tag des Frühstücks werden Tische und Stühle gestellt und anschließend die Tische gedeckt. Die Frühstücksauswahl ist groß: Rührei, Joghurt, Obst, Gemüse, Brotbeläge, O-Saft, Tee, Kaffee – und am Freitagmorgen gibt es frische Brötchen. Birgit Juchem sagt stolz: „Wir messen uns natürlich nicht an Hotelstandards, aber wir haben hier zumindest dasselbe Angebot.“

Hinzu komme, wie sie ergänzt, dass es immer wieder private Kuchenspenden gebe. Und Armin Juchem fügt an: „Zur Begrüßung erhalten alle ein Glas Sekt oder O-Saft.“ Die ersten Frühstücksgäste kommen bereits gegen 7 Uhr. Das Besondere des Angebots ist übrigens: Es kostet nichts. Zu jedem Dorffrühstück werden Spendenboxen aufgestellt. Das gesammelte Geld finanziert laut Armin Juchem die Veranstaltung. Neben Spendenboxen werden außerdem Kästchen aufgestellt, in die man Zettelchen mit Verbesserungs- oder Änderungsvorschlägen einwerfen kann. Birgit Juchem sagt dazu: „Wir ändern immer mal das Angebot oder ergänzen es.“

Besucherin: „Frühstück hat etwas Verbindendes“

Bei den Menschen aus Bolanden ist das Frühstücksangebot sehr beliebt. So sagt beispielsweise Elisabeth Opper: „Die Veranstaltung bringt Leute zusammen, hat etwas sehr Verbindendes und ist immer ausgebucht.“ Andere, die danebenstehen, lächeln und nicken zustimmend. Und auch Armin Juchem betont: „Wir wollen aus jeder Veranstaltung, durch die Feedbackbögen unsere Lehren ziehen. Bisher gab es aber noch so gut wie keine negative Rückmeldung.“