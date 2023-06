Nach Ende der Saison können es die Kunstradfahrerinnen des Radfahrer-Vereins Bolanden eigentlich gemütlich angehen lassen. Nun ist die Zeit der „ungezwungenen Spaß-Turniere“ angebrochen, wie Trainerin Lisa Weller sie gern nennt. Aber natürlich geht es auch bei solchen Einsätzen darum, den bestmöglichen Erfolg zu erzielen.

Am vergangenen Sonntag war eine kleine Abordnung der Bolandener Kunstradfahrer erstmals in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden im Stadtteil Erbenheim zu Besuch. Von vielen unbekannten Gesichtern umgeben, wurde die RVB-Delegation freundlich empfangen.

Als Mit der Nummer 8 ging in der Altersklasse Schülerinnen U11 die jüngste Akteurin des RVB an diesem Tag, die noch neunjährige Jasmin Haas, an den Start. Sie hatte ihre Kür ordentlich aufgestockt und hatte Respekt vor den neuen Übungen. Jasmin Haas ging auf Nummer sicher und fuhr ab Mitte ihrer Kür alle Übungen fast doppelt so lange wie nötig, sodass die Kampfrichter nichts zu kritisieren hatten. Die Neunjährige legte durch ihr verlängertes Zeitmanagement eine Punktlandung hin und zeigte alle neuen Übungen fehlerfrei. Ihr Ziel war damit erreicht und Platz fünf wurde zunächst gehalten. Die Nervenstärke der Konkurrenz war nicht so gut – und Jasmin Haas kam noch auf den dritten Gesamtplatz nach vorne. Der Abstand zu Platz zwei war ebenfalls nur hauchdünn. Somit konnte sie stolz ihren ersten Pokal mit nach Hause nehmen.

Die verflixte letzte Übung

Als letzte Starterin des Vormittagsprogramms war Eliana Lenhard in der Altersklasse U13 an der Reihe. Ihre größte Konkurrentin und gleichzeitig Vereinskameradin Klara Schlimmer musste aussetzen, da an diesem Tag ein Sichtungstraining im benachbarten Mainz-Hechtsheim anstand, wo sie einen der Trainingsplätze im D-Kader Rheinland-Pfalz ergattern wollte. Eliana ging aufgeregt an den Start, aber sie wusste um ihre Stärken. Die Konkurrenz hatte gepatzt und sie hatte einen guten Punktepuffer gegenüber der Zweitplatzierten. Kurz vor Ende ihrer fast perfekt gezeigten Kür erlaubte auch sie sich bei der letzten Übung einen Patzer. Dennoch belegte Eliana Lenhard den ersten Platz und verwies acht weitere hessische Sportlerinnen auf die Plätze.

Nach der Mittagspause ging für die beiden ältesten RVB-Sportlerinnen an diesem Tag, die in der Altersklasse U15 antraten, das Rennen um die Pokale los. Juliana Butz meisterte die Wettkampfaufregung wie üblich sehr gut. Sie hatte sich im Training gut vorbereitet. Ihre eingereichten Übungen zeigte sie fehlerfrei und hatte in der vorgegebenen Zeit sogar noch Luft. „Dann wird es Zeit für weitere Übungen“, witzelte ihre Trainerin Lisa Weller anschließend. Neben dem dritten Platz und einem Pokal belohnte sich Juliana selbst mit einer neuen persönlichen Bestleistung.

Es ist mucksmäuschenstill

Die letzte Sportlerin an diesem Tag für den RVB und in der Altersklasse U15 hieß Emma Lickes. Nachdem beim letzten Turnier die neue Übung „Lenkersitzsteiger freihändig“ nicht klappen wollte, war das auch an diesem Tag ihre größte Sorge. Tatsächlich klappte die Übung aus diesmal wieder nicht. Aber ab diesem Zeitpunkt war das Publikum von ihrer Darbietung gefesselt. Die mittlerweile gut gefüllte Halle war bis dahin am bisher heißesten Tag des Jahres zunehmend unruhiger geworden. Doch plötzlich wurde es ruhig und alle sahen Emma Lickes gespannt bis zum Ende ihrer Kür zu. Ab dem Patzer bei der ersten Übung wurden ihr für ihre perfekte Ausführung keinerlei Punkte mehr abgezogen. Stolz präsentierte sie zusammen mit der drittplatzierten Juliana Butz am Ende des Turniertages ihren Pokal für den ersten Platz in der Altersklasse U15.