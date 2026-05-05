Alexander Haage aus Bolanden ist ein optimaler Auftakt in die Sandplatzsaison gelungen.

Der Spieler des BASF TC Ludwigshafen gewann das DTB-Herrenturnier in Ludwigshafen und setzte sich dabei gegen starke Konkurrenz souverän durch. In fünf Partien blieb Alexander Haage in Ludwigshafen ohne Satzverlust und sicherte sich auf der Anlage seines Heimatvereins den Turniersieg. Als Nummer eins der Setzliste bezwang Haage zum Auftakt Max-Hermann Nissler vom TC BW Bensheim mit 6:2, 6:4. Im Achtelfinale ließ er Vitus Bellamm vom TC RW Sprendlingen beim 6:1, 6:0 kaum Chancen. Auch im Viertelfinale blieb der Nordpfälzer konzentriert und besiegte Nicholas Kowalski vom TK Langen mit 6:0, 6:4.

Im Halbfinale wartete mit Neeraj Devendra Ringangaonkar aus Indien, der in dieser Saison für den TC BW Bad Ems spielt, die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Vor den Augen seines Trainers Daniel Baumann zeigte Haage erneut eine überzeugende Leistung und gewann klar mit 6:0, 6:1. Im Endspiel auf dem Center Court des BASF TC setzte er sich schließlich gegen Alexander Lauinger vom TC Waiblingen mit 6:2, 7:6 durch.

Teil des Zweitligateams

In der Sommersaison wird der deutsche U16-Vizemeister von 2024 sowohl in der Ober- als auch in der Verbandsliga antreten. Er freut sich, in diesem Jahr auch erstmals Teil des BASF-Zweitligateams zu sein.