Die Radballer vom RV Bolanden festigen in der 2. Bundesliga ihren Mittelfeldplatz. Trotz guter Punkte am letzten Spieltag am Wochenende rutschte das Team Patrick Mergel/Peter Sziedat in der Tabelle einen Rang ab, ist aber punktgleich mit den beiden vor ihnen platzierten Mannschaften.

Zum Abschluss der Hinrunde trafen Mergel/Sziedat in Darmstadt zunächst auf Worfelden. Der Tabellendritte forderte von beiden eine hohe Konzentration, denn sie wollten durch sicheres Spiel und gutes Pressing den Gegner nicht in sein gewohntes Spiel kommen lassen. Bis auf eine kleine Unachtsamkeit funktionierte dies auch sehr gut. Den zwischenzeitlichen Rückstand glich Sziedat durch einen verwandelten Strafstoß aus. Mit einem flach-platzierten Schuss durch ihn ging der RVB 2:1 in Führung, die bis zum Spielende hielt.

In der zweiten Partie gegen den direkten Tabellen-Nachbarn Ginsheim II konnte sich vor allem Mergel mit starken Paraden auszeichnen und das 2:2-Unentschieden sichern.

Niederlage nach verschlafenem Start

Nach einer längeren Spielpause verschliefen Mergel/Sziedat dann den Beginn der Partie gegen Krofdorf II. Die Gegner fanden mit viel Tempo immer wieder die Löcher in der Abwehr. Zwar fing sich das RVB-Duo im zweiten Durchgang, konnte den Rückstand auf diesem Niveau aber nicht mehr aufholen, so gab es eine 1:3-Niederlage.

Ein Spiel mit Licht und Schatten folgte gegen Iserlohn II. Nach anfänglichem Rückstand drehte das RVB-Duo die Partie. Jedoch schlichen sich immer wieder Fehler ins Aufbauspiel ein und die eigenen Chancen wurden nicht genutzt. 20 Sekunden vor Schluss stand es 3:3 und Bolanden wollte in der letzten Aktion mit einer einstudierten Eckball-Variante die Entscheidung erzielen. „Im Training klappt das 20 von 20 Mal“, sagte Patrick Mergel nach dem Spiel. Aber diesmal ging sein straffer Schuss leider einen Tick über das Tor.

Trainer coacht per Video-Schalte

Ein starkes Spiel machte das RVB-Duo dann gegen den Tabellenführer Krofdorf III. Nach kurzer Video-Schalte zu Trainer Markus Hack, der krankheitsbedingt das Geschehen über den Livestream verfolgen musste, starteten Mergel/Sziedat mit ruhigem und konzentriertem Aufbauspiel. Immer wieder spielten sie sich die Führung schön heraus. Doch Krofdorf nutzte jeden sich bietenden Standard und verwandelte drei von drei Eckbällen sicher. Im zweiten Durchgang trafen sie per Strafstoß zum 4:3 – eine bittere Niederlage für den RVB.

„Wir bekommen wenige Gegentore aus dem Spiel heraus, jedoch müssen wir an der Konzentration und Fokussierung bis zum Spielende arbeiten“, erklärte Mergel nach dem Turnier. „Heute wären noch weitere Punkte drin gewesen.“

Das RVB-Duo liegt nach drei von sechs Spieltagen auf Platz acht bei 14 Mannschaften. Die Radballer haben acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Rückrundenstart ist am 2. April mit dem Heimspieltag in Bolanden.