Das RVB-Team hofft am zweiten Spieltag wichtige Punkte für den Klassenerhalt gegen Teams einzusammeln, die mit ihnen im Tabellenkeller stehen.

Am Samstag stehen für die Zweitliga-Radballer des Radfahrer-Vereins Bolanden (RVB) der zweite von insgesamt sechs Spieltagen an.

Noah Gehrhardt wird auch im baden-württembergischen Kemnat an der Seite von Peter Sziedat die Vereinsfarben Blau und Weiß in der Zweiten Bundesliga (Staffel Mitte) vertreten. Die Verletzung von Stamm-Torhüter Patrick Mergel wird sich voraussichtlich noch weiterhin ziehen, sodass Gehrhardt wieder in die ungewohnte Rolle des Torstehers rücken wird.

Ab 18 Uhr geht es für das Team aus Bolanden darum, gegen Kemnat I (10. Tabellenplatz), Iserlohn I (12.) und Iserlohn II (7.) sowie Krofdorf II (8.) möglichst viele Punkte zu erspielen, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Nach dem ersten Spieltag liegen die Bolandener noch punktlos auf dem vorletzten elften Tabellenplatz.

„Wir haben bereits im ersten Durchgang gezeigt, dass wir spielerisch recht gut mithalten können. Somit kann für uns gegen die Teams, die teilweise ebenfalls mit unten drinstehen, doch einiges möglich sein“, ist Peter Sziedat vorsichtig zuversichtlich.