Den „wohl bisher besten gemeinsamen Spieltag“, so die Sicht von Trainer Markus Hack, konnten die Bolandener Zweitliga-Radballer am Wochenende in eigener Halle nicht in weitere wichtige Punkte umwandeln.

Der Radfahrer-Verein Bolanden (RVB) war Ausrichter des Hinrundenabschlusses in der Zweiten Bundesliga (Staffel Mitte) und empfing ein starkes Starterfeld aus der Tabellenspitze. Noah Gehrhardt, der verletzungsbedingt wieder Patrick Mergel ersetzen musste, und Peter Sziedat hatten sich vor voller Halle im Goschental einiges vorgenommen. Durch den mittlerweile dritten Einsatz in dieser Klasse ist Noah Gehrhardt als neuer Stammspieler im Team nun „festgespielt“.

In der ersten Partie bekamen es Gehrhardt/Sziedat mit Kemnat III (Tabellenplatz vier) zu tun. Kurz vor der Halbzeit ging Bolanden kurzzeitig sogar mit 3:2 in Führung. Im Anschluss packten die Gäste jedoch noch eine Schippe drauf und kamen durch einen etwas umstrittenen Treffer – Trainer Hack sah den Ball noch klar vor der Linie – zur 4:3-Führung. Nichts zu diskutieren gab es jedoch beim unhaltbaren Schuss in den Winkel vorbei an Noah Gehrhardt im Tor zum 5:3-Endstand.

Bittere 7:8-Niederlage gegen Leeden

Gegen den Tabellenführer von Nordshausen I kamen Gehrhardt/Sziedat etwas zu spät in die Partie und mussten sich mit 1:4 geschlagen geben. Direkt von erster Sekunde an hellwach waren die Bolandener dann gegen Nordshausen II (Platz zwei). Im engen Spiel stand es lang ausgeglichen 1:1, doch die Gäste trafen noch einmal und siegten 2:1.

Die letzte Partie des Tages bestritt das Heimteam gegen den Tabellennachbarn aus Leeden. Es entwickelte sich ein Hin und Her. Beim Stand von 5:5 im zweiten Durchgang waren die Bolandener dann kurz unachtsam und mussten in den letzten zwei Spielminuten einem 5:8-Rückstand hinterherfahren. Mit viel Willenskraft erzielte Noah Gehrhardt noch einmal zwei Treffer, aber Leeden rettete das 8:7 über die Zeit.

Kampf gegen den Abstieg geht am 11. Mai weiter

Ein war ein weiterer bitterer Spieltag für die RVB-Zweitliga-Radballer. „Wir sind echt zufrieden mit unserer spielerischen Leistung. Bei allen Partien waren wir gut dabei, aber unter dem Strich springen wieder keine Punkte heraus“, fasste Peter Sziedat enttäuscht zusammen. Der Dank des RVB-Duos ging an die Zuschauer in der Turnhalle im Goschental: „Ein gelungener Rahmen für einen Zweitliga-Spieltag“, so die Spieler.

Nach der Hinrunde liegt der RVB somit mit zehn Punkten Rückstand zum rettenden Nichtabstiegsplatz auf dem letzten Rang. Der Kampf gegen den Abstieg wird am 11. Mai beim Rückrundenauftakt in Kemnat wieder aufgenommen.