Der eine RVB-Nachwuchsfahrer hatte in Bellheim mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, ein anderer mit technischen.

Am vergangenen Wochenende sind nun auch die Rennfahrer vom Radfahrer-Verein Bolanden auf der Straße in die Rennsaison 2026 gestartet. Beim Bellheimer Frühjahrskriterium waren fünf Bolandener Fahrer am Start und zeigten gute Leistungen.

Den Auftakt beim Bellheimer Frühjahrskriterium machten die Altersklassen U11 und U13 im gemeinsamen Rennen auf der ein Kilometer langen Rundstrecke. Beide Klassen mussten gesamt zehn Runden absolvieren, aber die U11 startete mit einer Minute Zeitversatz ins Rennen.

Für RVB-Fahrer Valentin Rieser bedeutete das Rennen eine Premiere in der U11. Entsprechend groß war die Nervosität vor dem Start, doch nach einer Streckenbesichtigung und beruhigenden Worten seines Trainers Hermann Schäffer fand er gut ins Rennen. Mit einer engagierten Leistung erreichte er im 20 Kopf starken Fahrerfeld den 16. Platz. Auf die Frage seines Trainers, wie es ihm gefallen habe, antwortete er ehrlich: „Es war sehr anstrengend.“

In der U13 gingen Constantin La-Cava, Luca Giro und Felix Bierling gemeinsam an den Start. Das Fahrerfeld blieb bis zur dritten Runde geschlossen, doch dann wurde das Tempo deutlich verschärft, wodurch sich das Feld auseinanderzog. Felix Bierling hatte früh im Rennen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, da sein Asthma ihn am freien Durchatmen hinderte. Dennoch kämpfte sich tapfer ins Ziel und belegte Rang 19.

Auch Luca Giro bekam in der dritten Runde Schwierigkeiten. Er hatte jedoch keine gesundheitlichen Probleme, sondern technische. Schaltprobleme verhinderten das Einlegen des schwersten Ganges. Erst ab der siebten Runde funktionierte alles wieder einwandfrei. Er schloss im Nachgang zur zweiten Verfolgergruppe auf und konnte einen respektablen 18. Platz unter 29 Fahrern einfahren. Constantin La-Cava zeigte ebenfalls eine konstante Leistung und landete auf Platz 16.

Als letzter RVB-Fahrer an diesem Tag startete Raphael Ollig in einem 16 Fahrer starken Feld der U15-Klasse. Die Fahrer dieses Alters mussten 20-mal um den Rundkurs. Von Beginn an präsentierte er sich hellwach und setzte sich in der Spitzengruppe fest. Mit kluger Renntaktik und einer beherzten Schlussphase sprintete er schließlich auf einen starken siebten Platz. Sein Trainer Schäffer zeigte sich entsprechend stolz: „Das intensive Training der vergangenen Wochen hat sich bereits im ersten Rennen der Saison ausgezahlt.“

Für die Radrenner des RVB geht es ohne große Pause weiter, der nächste Renneinsatz ist für den 6. April in Ahrweiler geplant.