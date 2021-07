Peter Sziedat und Noah Gehrhardt hießen die Starter des Radfahrer-Vereins Bolanden bei der Vorrunde des Deutschlandpokals. Im hessischen Worfelden besetzten sie die klassische Außenseiterposition. Doch es ging letztlich um viel mehr.

Das „zusammengewürfelte“ Team aus zwei nominellen Feldspielern rechnete sich gegen die teilweise erstligaerfahrenen Mannschaften aus Nordshausen, Leipzig, Reideburg, Naurod und den Gastgeber Worfelden nur wenig aus. Jedoch wollten beide munter mitspielen und endlich einmal wieder Wettkampf-Bedingungen erleben.

In den ersten beiden Partien gegen Nordshausen und Leipzig hatte das Team zunächst einige Abstimmungsschwierigkeiten, die nach gerade einmal drei Trainingseinheiten im Vorfeld aus Spielersicht jedoch auch verständlich waren. Schnell lagen Sziedat/Gehrhardt in beiden Spielen zurück. Nach den Halbzeit-Ergebnissen von 2:3 beziehungsweise 0:3 witterten die Bolandener jedoch immer wieder ihre Chancen und spielten im zweiten Durchgang munter in der Offensive mit. Meist aber leider ohne die nötige Präzision im Abschluss. Die Gegner nutzten ihrerseits leichte Abstauber zu deutlichen Endständen (3:8 gegen Nordshausen und 1:7 gegen Leipzig).

Naurod chancenlos

Im dritten Spiel zeigten Gehrhardt und Sziedat gegen den späteren Turniersieger Reideburg ihre wohl beste Turnierleistung. Mit guter Abdeckungsarbeit im Feld und einigen Paraden im Tor gestaltete das RVB-Duo die Partie lange offen. Kurz vor Schluss verwandelten die Gäste aus Sachsen-Anhalt einen Vier-Meter-Strafstoß zur Zwei-Tore-Führung, die sie nicht mehr abgaben (2:4).

Gegen Naurod stand es bereits nach zwei Minuten schon 3:0 für den RVB. Die Bolandener standen tief – mit dieser defensiven Spielweise kamen die U23-Vizemeister aus Hessen nicht klar. Jeder kleine Fehler von ihnen wurde eiskalt genutzt – 4:0 zur Pause. Am Ende gewann Bolanden mit 5:1.

„Spielerisch nicht so schlecht“

Nach eigener Aussage der beiden Spieler, war dann in der letzten Partie gegen Worfelden die Luft raus. Sowohl Gehrhardt als auch Sziedat sei das Trainingsdefizit anzumerken gewesen, mit 1:5 verloren die beiden.

Mit drei Punkten belegte das RVB-Duo zwar den letzten Platz, war aber recht zufrieden. „Spielerisch waren wir nicht schlecht, nur die Durchschlagskraft in den Abschlüssen fehlte“, sagte auch Wilfried Kanoffsky, der als Betreuer mitgereist war.

Im Pokal-Viertelfinale stehen nun Reideburg, Nordshausen und Leipzig.