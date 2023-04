Am vorletzten Spieltag in der Zweiten Radball-Bundesliga reist der Radfahrer-Verein Bolanden am Samstag nach Iserlohn nahe Dortmund. Dort startet ab 18 Uhr ein richtungsweisender Spieltag für Patrick Mergel und Peter Sziedat.

Die beiden Radballer stecken nach einem durchwachsenen Rückrundenstart auf Platz sieben unter den 13 Teams aktuell in dem engen Mittelfeld der Tabelle fest. Sechs Punkte fehlen zwar „nur“ zu den Qualifikationsrängen um den Aufstieg, aber auch wiederum nur vier Punkte sind es zur Abstiegszone. Für die Speerspitze der Bolandener Radballer gilt es, an diesem Spieltag gegen Kemnat III (Tabellenvierter), Nordshausen (6.), Leeden (10.) und die Hausherren Iserlohn II (8.) die maximal möglichen Punkte einzufahren, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.